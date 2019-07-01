ЦСКА арендовал хорватского защитника Шарлию

Московский ЦСКА объявил о заключении арендного соглашения с хорватским защитником Звонимиром Шарлией. Он будет выступать за столичных армейцев на протяжении одного сезона – до лета 2020 года.

Кроме того, как сообщает официальный сайт красно-синих, у ЦСКА остается приоритетное право выкупа игрока по окончании аренды 22-летнего Шарлии, прежним клубом которого был "Славен Белупо".

В минувшем сезоне Шарлия провел 31 матч за свой прежний клуб в чемпионате Хорватии. Результативными действиями он не отличался. В его активе 12 желтых и одна красная карточка.