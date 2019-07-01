Отпускной флешмоб: Зеленский остался в Канаде без главы МИД

В МИД Украины начался сезон отпусков. На отдых ушел глава ведомства Климкин, которого Владимир Зеленский безуспешно пытался отправить в отставку. Украинский президент впервые отправился в зарубежную поездку, в Канаду, без министра иностранных дел. На фоне политического конфликта, на юг Украины прибыли несколько тысяч иностранных военных.

3 тысячи военных из 19 стран — это масштабные военные учения Sea Breeze, стартовавшие в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Украинские каналы детально описывают заход едва ли не каждого военного корабля в воды Украины.

"Зашел в акваторию и самый крупный участник Sea Breeze — 150-метровый американский ракетный эсминец Carney", — информирует украинский канал ТСН.

Совместные действия отрабатывают войска Великобритании, Румынии, Молдовы, Соединенных Штатов. Украинка демонстрирует иностранцам, как будет разрезать штанину раненому. Те внимательно смотрят и комментируют.

"Мы поддерживаем Украину, мы стараемся обеспечить стабильность в Черноморском регионе", — заявляет капитан первого ранга ВМФ США Мэтью Лиман.

Видимо, в надежде на поддержку еще одной страны президент Зеленский сегодня отправился в Канаду. В этой стране проживает одна из крупнейших украинских диаспор. Правда, на президентских выборах она проголосовала за Порошенко. Неудивительно, что и сегодня Петр Порошенко поздравил канадцев с национальным праздником — Днем Канады — даже раньше действующего президента.

В Канаде Зеленского ждут. Украинский дом в Торонто даже анонсировал визит в своем Facebook. Запланированы встречи с премьером страны Джастином Трюдо, главой МИДа Христей Фриланд, парламентариями, а вот обычным украинцам, чтобы увидеть и услышать украинского президента, придется заплатить по сто с лишним долларов.

Сайт экономического клуба Канады, который организовывает встречу с Зеленским: цена для членов клуба — 89 долларов плюс налог, для остальных — 110 плюс налог.

Любопытно, что Зеленский летит в Канаду без министра иностранных дел Украины. Павел Климкин сегодня заявил о том, что фактически перестает работать.

"Я принял решение уйти в отпуск. Думаю, это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск. Поскольку вполсилы работать не могу. Всем, кому не нравится современный политический бардак, адресую призыв: присоединяйтесь!" – попытался организовать флешмоб министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Фактически это саботаж в отношении Зеленского: Климкин не уходит в отставку, при этом отказываясь выполнять свои обязанности. То же самое происходит в парламенте, который упорно не голосует за увольнение Климкина. Представитель Зеленского в раде Стефанчук сегодня заявил о том, что депутаты каждый раз срывают этот вопрос.

"Как только дошло до рассмотрения кадровых предложений, два члена комитета тайным образом исчезли, чем сорвался кворум", — возмущается представитель шестого президента Украины в Верховной раде Украины услан Стефанчук.

"Просто поражены желанием конструктивно сотрудничать с Верховной радой, поскольку, к сожалению, с первых дней мы в публичных выступлениях слышали "вруны" и другие оскорбительные слова", — поясняет председатель Верховной рады Андрей Парубий.

"На внешней арене мы играем в одной команде, имя которой "Украина". И давайте об этом помнить все вместе и не вставлять предвыборные шпильки друг другу", — призвал в ответ Стефанчук.

"Я надеюсь, что мы будем сотрудничать путем консультаций и согласований, а не путем шантажа и пренебрежения к высшему законодательному органу государства", — препирается с представителем Зеленского Парубий.

В итоге Зеленский попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что он не согласовывал свои действиям с главой государства. Кто в итоге будет исполнять обязанности министра иностранных дел Украины, неизвестно.