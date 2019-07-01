Тема:

Ситуация на Украине 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
1 июля 201921:16 Антон Лядов

Отпускной флешмоб: Зеленский остался в Канаде без главы МИД

Отпускной флешмоб: Зеленский остался в Канаде без главы МИД

В МИД Украины начался сезон отпусков. На отдых ушел глава ведомства Климкин, которого Владимир Зеленский безуспешно пытался отправить в отставку. Украинский президент впервые отправился в зарубежную поездку, в Канаду, без министра иностранных дел. На фоне политического конфликта, на юг Украины прибыли несколько тысяч иностранных военных.

3 тысячи военных из 19 стран — это масштабные военные учения Sea Breeze, стартовавшие в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Украинские каналы детально описывают заход едва ли не каждого военного корабля в воды Украины.

"Зашел в акваторию и самый крупный участник Sea Breeze — 150-метровый американский ракетный эсминец Carney", — информирует украинский канал ТСН.

Совместные действия отрабатывают войска Великобритании, Румынии, Молдовы, Соединенных Штатов. Украинка демонстрирует иностранцам, как будет разрезать штанину раненому. Те внимательно смотрят и комментируют.

"Мы поддерживаем Украину, мы стараемся обеспечить стабильность в Черноморском регионе", — заявляет капитан первого ранга ВМФ США Мэтью Лиман.

Видимо, в надежде на поддержку еще одной страны президент Зеленский сегодня отправился в Канаду. В этой стране проживает одна из крупнейших украинских диаспор. Правда, на президентских выборах она проголосовала за Порошенко. Неудивительно, что и сегодня Петр Порошенко поздравил канадцев с национальным праздником — Днем Канады — даже раньше действующего президента.

В Канаде Зеленского ждут. Украинский дом в Торонто даже анонсировал визит в своем Facebook. Запланированы встречи с премьером страны Джастином Трюдо, главой МИДа Христей Фриланд, парламентариями, а вот обычным украинцам, чтобы увидеть и услышать украинского президента, придется заплатить по сто с лишним долларов.

Сайт экономического клуба Канады, который организовывает встречу с Зеленским: цена для членов клуба — 89 долларов плюс налог, для остальных — 110 плюс налог.

Любопытно, что Зеленский летит в Канаду без министра иностранных дел Украины. Павел Климкин сегодня заявил о том, что фактически перестает работать.

"Я принял решение уйти в отпуск. Думаю, это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск. Поскольку вполсилы работать не могу. Всем, кому не нравится современный политический бардак, адресую призыв: присоединяйтесь!" – попытался организовать флешмоб министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Фактически это саботаж в отношении Зеленского: Климкин не уходит в отставку, при этом отказываясь выполнять свои обязанности. То же самое происходит в парламенте, который упорно не голосует за увольнение Климкина. Представитель Зеленского в раде Стефанчук сегодня заявил о том, что депутаты каждый раз срывают этот вопрос.

"Как только дошло до рассмотрения кадровых предложений, два члена комитета тайным образом исчезли, чем сорвался кворум", — возмущается представитель шестого президента Украины в Верховной раде Украины услан Стефанчук.

"Просто поражены желанием конструктивно сотрудничать с Верховной радой, поскольку, к сожалению, с первых дней мы в публичных выступлениях слышали "вруны" и другие оскорбительные слова", — поясняет председатель Верховной рады Андрей Парубий.

"На внешней арене мы играем в одной команде, имя которой "Украина". И давайте об этом помнить все вместе и не вставлять предвыборные шпильки друг другу", — призвал в ответ Стефанчук.

"Я надеюсь, что мы будем сотрудничать путем консультаций и согласований, а не путем шантажа и пренебрежения к высшему законодательному органу государства", — препирается с представителем Зеленского Парубий.

В итоге Зеленский попросил премьер-министра страны Владимира Гройсмана привлечь главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности за то, что он не согласовывал свои действиям с главой государства. Кто в итоге будет исполнять обязанности министра иностранных дел Украины, неизвестно.

Ранее по теме

Сейчас

20:30

Протестующих в Гонконге разогнали слезоточивым газом

19:11

Российские корабли контролируют учения Sea Breeze

17:39

Умерла актриса Надежда Чередниченко

16:54

В Тель-Авиве успешно сел самолет с поврежденным шасси

16:18

В аэропорту Бен-Гурион готовится сесть самолет с неисправным шасси

15:21

Экс-главе ФАС Дагестана дали 5 лет

14:47

Новак: все страны за продление сделки ОПЕК+

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Паводок в Сибири и цены на топливо: правительство разработало план действий

Паводок в Сибири и цены на топливо: правительство разработало план действий

1 час назад
Отпускной флешмоб: Зеленский остался в Канаде без главы МИД

Отпускной флешмоб: Зеленский остался в Канаде без главы МИД

59 минут назад
Иран нарушил "ядерную сделку" и готов к дальнейшим шагам

Иран нарушил "ядерную сделку" и готов к дальнейшим шагам

2 часа назад
Российские корабли на всякий случай контролируют учения Sea Breeze

Российские корабли на всякий случай контролируют учения Sea Breeze

3 часа назад
Протестующих в Гонконге разогнали слезоточивым газом

Протестующих в Гонконге разогнали слезоточивым газом

1 час назад
Крокодил на поводке: необычный питомец напугал жителей Москвы

Крокодил на поводке: необычный питомец напугал жителей Москвы

41 минута назад
Бегство принцессы: СМИ гадают, что заставило жену эмира Дубая прятаться в Германии

Бегство принцессы: СМИ гадают, что заставило жену эмира Дубая прятаться в Германии

5 часов назад
Лимузин Пугачевой на перроне Рижского вокзала возмутил пользователей Сети

Лимузин Пугачевой на перроне Рижского вокзала возмутил пользователей Сети

6 часов назад
Санаева о предполагаемой дочери Ролана Быкова: "Похожа, как свинья на коня"

Санаева о предполагаемой дочери Ролана Быкова: "Похожа, как свинья на коня"

3 часа назад
Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев

Новак: комитет ОПЕК+ поддержал продление сделки на 9 месяцев

7 часов назад
В магазинах России вводятся новые правила продажи молочных продуктов

В магазинах России вводятся новые правила продажи молочных продуктов

16 часов назад
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2019 года

Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2019 года

16 часов назад
2 569
Олеся Железняк рассказала, как в 21 год попала в больницу для стариков

Олеся Железняк рассказала, как в 21 год попала в больницу для стариков

7 часов назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Вожатой хотели "прикрыть рот" из-за испорченной еды в столовой

Вожатой хотели "прикрыть рот" из-за испорченной еды в столовой

54 минуты назад
"Аэрофлот" получил пять звезд за пунктуальность

"Аэрофлот" получил пять звезд за пунктуальность

1 час назад
VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки

VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки

3 часа назад
Умерла актриса Надежда Чередниченко

Умерла актриса Надежда Чередниченко

4 часа назад
МИД РФ: Москва предлагала обменять Ярошенко, но американцы не заинтересовались

МИД РФ: Москва предлагала обменять Ярошенко, но американцы не заинтересовались

4 часа назад
Хачанов успешно преодолел первый круг Wimbledon

Хачанов успешно преодолел первый круг Wimbledon

4 часа назад
Прокуратура проверяет работу аэропорта Шереметьево из-за систематических задержек багажа

Прокуратура проверяет работу аэропорта Шереметьево из-за систематических задержек багажа

4 часа назад
Четверо боевиков из банды Басаева получили сроки от 13 до 19 лет

Четверо боевиков из банды Басаева получили сроки от 13 до 19 лет

4 часа назад
Вам соус с сальмонеллой? Отравившихся шаурмой в "Евро Кебабе" уже за тридцать

Вам соус с сальмонеллой? Отравившихся шаурмой в "Евро Кебабе" уже за тридцать

4 часа назад
Последний экземпляр Chevrolet Corvette C7 оказался дороже Bugatti Chiron

Последний экземпляр Chevrolet Corvette C7 оказался дороже Bugatti Chiron

4 часа назад
В Android появится простой обмен большими файлами без интернета

В Android появится простой обмен большими файлами без интернета

5 часов назад
Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

5 часов назад
"Покормили и поснимали его": дикий медведь научился клянчить еду на дороге. Видео

"Покормили и поснимали его": дикий медведь научился клянчить еду на дороге. Видео

5 часов назад
Россиянка подожгла вышку сотовой связи, чтобы вылечить бессонницу

Россиянка подожгла вышку сотовой связи, чтобы вылечить бессонницу

5 часов назад
Медведев поручил правительству следить за ценами на топливо

Медведев поручил правительству следить за ценами на топливо

5 часов назад
"Боинг" индийской авиакомпании застрял в дренажной канаве после посадки. Видео

"Боинг" индийской авиакомпании застрял в дренажной канаве после посадки. Видео

5 часов назад
Названы самые популярные в России дизельные автомобили

Названы самые популярные в России дизельные автомобили

6 часов назад
Новое слово в биометрии: лазер идентифицирует личность на большом расстоянии и с высокой точностью

Новое слово в биометрии: лазер идентифицирует личность на большом расстоянии и с высокой точностью

6 часов назад
В Чечне совершено нападение на блокпост: погиб полицейский

В Чечне совершено нападение на блокпост: погиб полицейский

6 часов назад
"Полезная для здоровья": термокружка Путина стала хитом в Китае

"Полезная для здоровья": термокружка Путина стала хитом в Китае

6 часов назад
Экс-главе ФАС Дагестана дали 5 лет

Экс-главе ФАС Дагестана дали 5 лет

6 часов назад
Александр Кокорин: тюрьма ничему не научила, сидим и бездельничаем

Александр Кокорин: тюрьма ничему не научила, сидим и бездельничаем

6 часов назад
Песков предложил Катамадзе разъяснить все политические вопросы

Песков предложил Катамадзе разъяснить все политические вопросы

8 часов назад
Джонсон: Великобритания выйдет из ЕС, чтобы доказать неправоту Путина

Джонсон: Великобритания выйдет из ЕС, чтобы доказать неправоту Путина

8 часов назад
Закон о камерах фото- и видеофиксации: конец произволу частников

Закон о камерах фото- и видеофиксации: конец произволу частников

9 часов назад
Мексиканский город оказался под слоем снега и льда. Видео

Мексиканский город оказался под слоем снега и льда. Видео

9 часов назад
На Северном Кипре заявили, что у них упала ракета с русскими буквами

На Северном Кипре заявили, что у них упала ракета с русскими буквами

9 часов назад
Интернет-компании потребовали у "Яндекса" равного доступа к пользователям

Интернет-компании потребовали у "Яндекса" равного доступа к пользователям

10 часов назад
Большая маленькая Россия. Фотолента

Большая маленькая Россия. Фотолента

10 часов назад
Кофе поможет сбросить вес

Кофе поможет сбросить вес

10 часов назад
Биометрические банкоматы заработают в России до конца года

Биометрические банкоматы заработают в России до конца года

12 часов назад
Обнаружен неожиданный источник опасности алкогольных напитков

Обнаружен неожиданный источник опасности алкогольных напитков

12 часов назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

27.06.2019 12:15