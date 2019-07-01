Вожатой хотели "прикрыть рот" из-за испорченной еды в столовой

Громкий скандал разгорелся в летнем лагере при гимназии подмосковного Королева. Как стало известно, детям в столовой давали заплесневелые продукты . Это вскрылось благодаря кадрам, которые выложила в сеть одна из вожатых. И именно она оказалась главной виновной в этой истории. По крайней мере, такой ее пыталась сделать администрация.

Жертвой настоящей травли стала ученица 10 класса гимназии №18 подмосковного Королева Татьяна Скворцова. Вина девочки заключалась лишь в том, что она не позволила накормить школьников испорченной едой.

"Ее постарались задавить и склонить к тому, что она сделала неправильно. По их мнению, надо было, видимо замолчать", — рассказал отец Татьяны Андрей Солдатов.

"Ты унизила школу", — рассказывает сама девочка про обвинения, которые выслушала от администрации.

А началось все с обросших плесенью пряников, которые в летнем лагере при гимназии взрослые дядя и тети выдали на полдник детям. Татьяна была у малышей вожатой.

"Начали раздавать пряники. Один мальчик увидел, подошел к учителю и сказал: "У меня пряник с плесенью". Они сфотографировали этот пряник, отправили мне, а я переотправила папе" — комментирует Татьяна.

"Эти фотографии со своими комментариями предложил в новости в группу во "ВКонтакте" и там ее выложили. Сначала позвонил начальник лагеря мне, попросил удалить. Но я пояснил, что принципиально этого делать не буду", — рассказывает отец девочки.

Тут и случились репрессии. На фрагментах из переписки в социальных сетях видно, как школьное начальство приказывает не пускать вожатых в столовую и даже отбирать у них телефоны.

Директор гимназии №18 городского округа Королев Лариса Ялышева комментирует ситуацию:

— Ну это неправда! Кто им запрещал? Кто не посещал столовую, покажите мне, пожалуйста. Обнаружены были начальником лагеря 12 пряников, как потом мы посчитали, с плесенью. Было принято решение уволить заведующего производством.

Но главной виновницей была назначена десятиклассница. Начальница лагеря, учитель Татьяна Калинкина устроила ей публичную выволочку. На кадрах, снятых самой девочкой, слышны фразы:

— Зачем все в интернет тащить?

— Чтобы все увидели, какая еда у нас.

— Сегодня это на вас отразилось так, что вы не кушаете в столовой, потому что вы стучите.



На вопрос о том, как директор сама лично относится к тому, что учителя и начальник лагеря называет детей стукачами, которые опозорили гимназию, отвечает следующим образом:

— Мне очень совестно. Я извиняюсь за такие слова и действия.

Тем не менее Татьяну, в наказание за принципиальность и в назидание другим, тут же выгнали из вожатых.



"Я считаю, что сделала все правильно", — говорит десятиклассница.

Поддерживают Татьяну и ее сверстники, у которых взрослым педагогам впору многому поучиться.



"Я не вижу проблемы в том, что это выложили в Интернет, потому что люди должны знать. Такое не должны утаивать. Это что, секрет? Если они этого стыдятся, они должны это исправить", — поделилась Ника Бондарь.

"Я думаю, что это прекрасное разрешение того нарыва, который давно в этой школе имеет место быть. Дети жалуются на те продукты, которые дают в столовой — и в плане свежести, и в плане здорового питания", — комментирует ситуацию мама ученика гимназии Анна Соловьева.

Мнение родителей единодушно — недопустимо, чтобы педагоги в погоне за дутым престижем учебного заведения забывали о детях и вместо примера нравственности преподавали им уроки лжи и лицемерия.