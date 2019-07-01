Крокодил на поводке: необычный питомец напугал жителей Москвы

На Клязьминском водохранилище завелся крокодил. Кайман на веревочке регулярно купается и загорает на пляже. При этом окружающие не знают, насколько крокодил голоден.

"По улице ходила большая крокодила": детская песенка внезапно стала актуальной в Западном Дегунине. Впервые рептилию заметили в местном зоомагазине, где заботливая хозяйка подбирала ей поводок.

- Шлейку подбирали, чтобы купать можно было.

А потом в социальных сетях появились и вовсе шокирующие кадры: дегунинский крокодил купается, по всей видимости, в местном пруду. Судя по подписи, прямо в районном парке.

Хозяйка крокодила Венера Корч теперь успокаивает взволнованных соседей: мол, купалась Тэгера (так зовут рептилию) не в Дегунино, а в водохранилище загородом, и все время была на поводке.

"Там была тина, мелководье и народу практически не было. Ей нужно хотя бы раз в год на улицу выйти, ультрафиолет получить", — объясняет Венера Корч.

Венера настаивает: Тэгера не крокодил даже, а кайман — тоже хищник, но куда меньших размеров и менее кровожадный.

"Если она нападет, она не причинит больше вреда, чем любая собака", — уверяет девушка.

Полгода назад Венера выкупила каймана из ярославского зоопарка. Живет Тэгера в обычной квартире, мирно сосуществуя с двумя маленькими племянницами Венеры. Ест креветок и мышей, купается в ванне. Специально построенный для каймана террариум, рептилия разбила. Помимо каймана, у Венеры еще живут змеи, огромные пауки и вараны. Все предоставляются в аренду для фотосессий.

Впрочем, в безопасности игр с рептилиями эксперты не уверены. Как и в том, что диким зверям место в Западном Дегунине.

"Если кайман маленький, он не может причинить сильного вреда. Но, естественно, он может укусить, потому что это хищник. Большие кайманы могут нападать, в том числе и на людей", — объясняет зоолог Илья Гомыранов.

Накануне правительство подписало законопроект, запрещающий содержать в квартире диких зверей, в том числе крокодилов. Закон вступит в силу в январе 2020 года. Но тех питомцев, которые были куплены раньше этого срока, изымать не будут. А значит, крокодил в Дегунине задержится.