"Зенит" досрочно расторг контракт с Клаудио Маркизио

Санкт-петербургский "Зенит" объявил о досрочном расторжении контракта с итальянским защитником Клаудио Маркизио. Соглашение итальянца с сине-бело-голубыми действовало до лета 2020 года.

"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Клаудио Маркизио за время, проведенное в Санкт-Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!", — говорится в официальном заявлении действующего чемпиона России.

Маркизио пополнил "Зенит" осенью 2018 года на правах свободного агента. За время выступлений в клубе с берегов Невы он сыграл в 15 матчах и стал автором двух забитых мячей. В "Зените" он стал чемпионом России.