Теннис. Даниил Медведев – во втором круге Уимблдона

В Лондоне продолжается престижнейший теннисный турнир категории "Большого шлема" – Уимблдон. В мужской сетке одиночных соревнований российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг соревнований.

На старте Уимблдона вторая ракетка России встречался с итальянским теннисистом Паоло Лоренци. Поединок выдался упорным и если в первом сете Медведев выиграл со счетом 6:3, то в последующих двух партиях россиянин добыл победу лишь на тай-брейках – 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). На корте соперники провели 2 часа 11 минут.

В следующем раунде Уимблдона Медведев оспорит путевку в третий круг турнира в матче против австралийца Алексея Попырина. Встреча состоится третьего июля.

Ранее место во втором круге "Шлема" завоевал и Карен Хачанов.