Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном

При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси. Его тело было обнаружили в саду дома в лондонском районе Клапхэм.

При осмотре полицией прилетевшего из Найроби самолета в отсеке для шасси были найдены сумка, вода и небольшой продовольственный запас, сообщает ТАСС. Эти вещи, видимо, и принадлежали желавшему перебраться в Великобританию безбилетнику.

Предположительно, во время полета пассажир без билета замерз насмерть. Полиция проводит расследование этого инцидента.

Выжить в экстремальных условиях низких температур и кислородного голодания для авиационного зайца – чудо. В 2014 году это удалось 16-летнему юноше. Он за 5 часов перелетел на высоте 11,5 километра из Калифорнии на Гавайи. А вот долететь из Норвегии до Амстердама 17-летнему юноше живым не удалось.

Чаще такие перелеты заканчиваются плачевно. В августе 2018 года в аэропорту Каракаса обнаружили выпавшего из самолета прямо на ВПП безбилетника в критическом состоянии, но еще живого. Позднее мужчина скончался. А в июне 2013 года в аэропорту Внукова в шасси самолета нашли труп темнокожего мужчины. Как позже выяснилось, тело летало между Россией и Италией не менее семи раз. Именно столько раз оно замораживалось в полете и размораживалось после него.