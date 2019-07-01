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1 июля 201922:00

Наводнение в Иркутской области унесло уже 16 жизней

Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 16 человек. Судьба девяти местных жителей, в том числе одного ребенка, остается неизвестной, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в медицинских кругах. Ранее вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий комиссию по ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщал о 12 погибших.

Режим ЧС действует в Иркутской области с 27 июня. Реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока вышли из берегов из-за сильнейших дождей. В итоге под водой оказались 83 населенных пункта в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах.

На данный момент известно о более 760 пострадавших, около 155 человек госпитализированы.

Президент России Владимир Путин ранее распорядился незамедлительно начать выплаты пострадавшим, обеспечить людей пунктами временного размещения, питьевой водой, вещами первой необходимости.

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