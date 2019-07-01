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Ситуация на Украине 4 минуты назад
Солист "Океана Эльзы" в Харькове признал Крым за Россией
На митинге в Харькове украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук назвал Крым российским. Позже он назвал это оговоркой. Вакарчук, чья партия "Голос" идет на выборы в Раду, заявил, что украинской территорией он не торгует и просит его оговорку не использовать в политических целях.
По последним социологическим опросам Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг", партия Вакарчука вышла на четвертую строчку рейтинга электоральных предпочтений и обошла "Европейскую солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает РИА Новости.
Во время предвыборной кампании Святослав Вакарчук планирует посетит более 300 городов и городков Украины. Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля. Половина депутатов (225 человек) будет избрана по партийным спискам, а половина — в мажоритарных округах. Проходной барьер в Раду составит 5% голосов избирателей.
Пока немузыкальные выступления Вакарчука не слишком удачны. То он не может ответить на вопрос Юлии Тимошенко о том, сколько платят украинцы за газ, то допускает оговорочки по Фрейду.
"После страшных событий на майдане Незалежности, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен", – цитирует выступление Святослава Вакарчука украинское интернет-издание "Обозреватель".
Майдан Незалежности сторонники евроинтеграции Украины заняли 21 ноября 2013 года. Это произошло после того, как правительство Николая Азарова приостановило подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Майдан стал эпицентров столкновений между оппозицией и силовиками. При спорных обстоятельствах погибло более сотни человек, как бойцов "Беркута". Всю ответственность за гибель людей после отставки Виктора Януковича оппозиция возложила на власть. После госпереворота "Беркут" был распущен. Часть его бойцов уехали в Крым.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведения референдума. На нем 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев высказались за возвращение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, не считаясь с настроениями и волеизъявлением его жителей.
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