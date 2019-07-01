Касаткина завершила выступления на Уимблдоне в первом круге

Первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла пробиться во второй круг Уимблдона. В стартовом матче турнира в одиночном разряде 22-летняя россиянка потерпела поражение от австралийки Айлы Томлянович.

Касаткина смогла взять у соперницы с Зеленого континента лишь четыре гейма. Встреча завершилась поражением россиянки в двух партиях со счетом 3:6, 1:6. На корте теннисистки провели 1 час 7 минут.

Таким образом, выступления Касаткиной в одиночном разряде завершен. Дальше по турнирной сетке идет Томлянович, которая в следующем круге Уимблдона сыграет с белорусской спортсменкой Викторией Азаренко, которая стартовала на турнире победой над француженкой Элизе Корне — 6:4. 6:4.

Однако покидать травяные корты Лондона Касаткина пока не намерена. Она продолжит свои выступления в парных соревнованиях, где ее партнершей будет эстонка Анетт Контавейт. Третьего июля они сыграют против румынок Моники Никулеску и Ирины Бегу.