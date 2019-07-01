Петербуржцы нашли у себя в диване полуметрового питона

Жители дома на улице Авангардной в Санкт-Петербурге вынуждены были вызвать спасателей после того, как обнаружили в своей квартире змею длиной около 60 сантиметров. Рептилия пряталась в диване между сиденьем и подлокотником.

Приехавшие сотрудники МЧС выловили нарушителя — им оказался питон — и передали его ветеринарам, рассказали ТАСС в управлении МЧС по городу. Как змея оказалась в квартире, сами жильцы объяснить не смогли. Теперь спасатели разыскивают владельца питона.