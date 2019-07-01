Bloomberg: Турция подумает о российских истребителях, если не получит F-35

Анкара собирается присмотреться к российским истребителям, если Вашингтон откажется продать им F-35. Как утверждает Bloomberg со ссылкой на турецкие источники, Анкара будет искать альтернативы, в том числе и на российском рынке, а также разрабатывать собственные самолеты и баллистические ракеты.

Вашингтон грозит санкциями Турции из-за покупки российских систем ПВО С-400. В Штатах опасаются, что Москва может использовать возможности этой системы, чтобы получить секретную информацию о новейших американских истребителях-бомбардировщиках пятого поколения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получит российские ракетные комплексы С-400 "Триумф" в течение 10 дней, в то время как Вашингтон требует разорвать эту сделку с Россией до 31 июля. На предложение американской стороны о закупке американских ракет Patriot, президент Турции отметил не слишком дипломатично, а прагматично.

"С-400 стоят как три Patriot, — подчеркнул Эрдоган. — Даже при условии, что С-400 и Patriot были бы одинаковы, а они не одинаковы, мы будем учитывать наши интересы".

Кроме того, Анкара рассчитывает на переговоры с Москвой о совместном производстве комплексов ПВО следующего поколения — С-500.