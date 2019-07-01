"Челси" выкупил у "Реала" права на Ковачича несмотря на запрет ФИФА

Мадридский "Реал" объявил о состоявшейся сделке с лондонским "Челси", в результате которой из испанской столицы в английскую отправится полузащитник Матео Ковачич. "Синие" подписали контракт с хорватом на пять лет. Предполагается, что сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

"Клуб хочет поблагодарить Ковачича за годы работы, за самоотверженность, профессионализм и образцовое поведение, — говорится в сообщении "Королевского клуба", слова которого приводит Чемпионат.Com. – Желаем удачи в новом этапе карьеры".

Напомним, что минувший сезон Ковачич провел как раз в составе "Челси" на правах аренды. В лондонском клубе он принял участие в 32 встречах английской премьер-лиги, дважды став ассистентом своих партнеров по команде.

Отметим, что "Челси" запрещено регистрировать новых игроков после того, как получил трансферный запрет от Международной футбольной ассоциации (ФИФА). Однако провернуть сделку по Ковачичу помогла лазейка – хорват уже был зарегистрирован за "синих" в качестве игрока команды как раз по условиям аренды.