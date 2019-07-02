Контрразведка Германии обнародовала несекретные данные про RT

Контрразведка Германии обнародовала доклад, в котором российский телеканал RT и агентство "Спутник" называют "агентами влияния России" в стране.

Якобы они "маскируются под независимые СМИ" и продвигают "позицию Кремля среди" местных жителей.

Вот что по этому поводу заявила главный редактор агентства "Спутник" Маргарита Симоньян: " Мы почитали этот доклад и хотели бы сообщить немецкой контрразведке, что в мире есть такая вещь, как Интернет. В Интернете есть такая вещь, как сайт. И вот у нас тоже есть сайт. И на этом сайте написано, кто мы такие и зачем вещаем, и что мы финансируемся государством. И это всем известно уже почти 15 лет. Поэтому, когда немецкая контрразведка пишет, что мы маскируемся, помещает нас в раздел "Шпионаж и контрразведывательная деятельность" что ли, советуем обратить внимание на пункт выше. Мы всегда работали открыто как российское медиа, финансируемое российским государством. Ни от кого этого не скрывали. Добро пожаловать в Интернет".