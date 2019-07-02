Палестинцев возмутило, что "Дорогу паломников" открыл американец

В Восточном Иерусалиме торжественно открыли так называемую "Дорогу паломников" — древний туннель, который тысячи лет назад вел иудеев на Храмовую гору.

Сейчас проход закрывала стена. Ее и разрушили во время церемонии, сообщает "Россия 24".

Несколько ударов кувалдой сделал посол США в Израиле, что вызвало возмущение палестинцев. По их мнению, американцы таким образом в очередной раз продемонстрировали, что поддерживают усиление позиций Израиля в Восточном Иерусалиме.