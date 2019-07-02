В Польше погибли шахтеры

Три шахтера погибли из-за обрушения в шахте на юге Польши.

Причиной трагедии стало слабое землетрясение магнитудой два и шесть.

Власти города Катовице, где находится шахта, сообщили, что во время происшествия в забое находились девять человек. Шестерых удалось спасти, их доставили в больницу, передает "Россия 24".

С начала года в Польше погибли 16 горняков, большинство из них стали жертвами обвалов на шахтах.