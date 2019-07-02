В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"

Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", так как они очень дороги в производстве. Об этом говорится в сообщении американского телеканала CNBC.

По данным телеканала, еще в прошлом году Россия подыскивала поставщика углеволокна для этого, так как имевшийся на тот момент материал не выдерживал высокой температуры при полете на такой скорости. Альтернативный материал якобы не найден до сих пор, сообщает РИА Новости.

"Авангард" (управляемый боевой блок для ракетных комплексов) наряду с другими новейшими системами российского оружия был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта прошлого года в послании Федеральному собранию.

Скорость "Авангарда" такова, что делает его неуязвимым для противоракетных систем противника.

В конце декабря проведены испытания нового оружия. В этом году первый полк должен встать на дежурство.

"Это большой успех и большая победа. У России появился новый вид стратегического оружия", — отметил Владимир Путин после проведения успешных испытаний.