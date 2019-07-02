Осужденную в США за похищение своих детей россиянку переводят в тюрьму, где сидит летчик Ярошенко

Осужденную в США за похищение собственных детей россиянку Богдану Осипову в ближайшие сутки должны перевести в исправительное учреждение, где будет отбывать свой основной срок.

В настоящее время она уже покинула тюрьму Левенворса в штате Канзас.

Предполагается, что Осипову переведут в федеральное исправительное учреждение "Данбери" в штате Коннектикут. Так при вынесении приговора распорядился федеральный суд. Но адвокаты Богданы Осиповой не исключают вероятность перевода в другую тюрьму, передает ТАСС.

"Данбери" — федеральная тюрьма строгого режима, в которой содержатся более тысячи заключенных. Среди них — еще один гражданин РФ, осужденный за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков летчик Константин Ярошенко.

Уроженка Уфы 38-летняя Богдана Осипова эмигрировала в США еще 15лет назад, вышла замуж, получила второе гражданство. У нее трое детей. Двое — от уже бывшего мужа, американского военного Брайана Мобли. В 2014 году женщина, будучи беременной, забрала у мужа годовалую дочь и уехала в Россию, где родила вторую девочку.

По решению американского суда, полную опеку над детьми получил именно Брайан Мобли. Когда в сентябре 2017 года Богдана вернулась в США, она была задержана по обвинению в похищении собственных детей.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, но российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время трое детей Богданы Осиповой проживают в России с опекуном — родной тетей осужденной.