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2 июля 201903:30

Трамп решил удивить американцев танками и самолетами в День независимости

Global Look Press

Настоящие танки впервые покажут в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости 4 июля, заявил во вторник журналистам президент США Дональд Трамп.

"У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне​​​. Такого еще не было, оно будет особенное", — сказал президент, пообещав американцам выставить на улице танки и пустив в небе лучшие самолеты.

И если по типу авиации точных данных пока нет, они есть по танкам. Американский президент сказал, что проезда военной техники не будет; ее поставят в определенных местах (по информации телеканала CNN, на Национальной Аллее).

"У нас есть новейшие танки "Шерман" и новейшие танки "Абрамс", — сказал Трамп, и на эту фразу обратили внимание местные СМИ и соцсети. Дело в том, что "Шерманы" использовались во время Второй мировой войны, а на вооружении армии состояли до окончания войны в Корее 1950-1953).

Идея мероприятия возникла у Дональда Трампа во время визита во Францию, где американский лидер увидел парад в честь Дня взятия Бастилии, сообщает РИА Новости.

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