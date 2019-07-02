Минсельхоз предупредил о риске подорожания мяса

Министерство сельского хозяйства России подвергло критике намерения Минфина доначислить импортерам кормовых добавок налог на добавленную стоимость в размере 4-7 млрд рублей.

Проблема с НДС возникла в связи с разным толкованием постановления правительства от 2004 года — о перечне товаров, которые облагаются налогом по льготной ставке, пишет газета "Известия".

Минсельхоз выступил против действий Минфина, так как такие действия, по мнению экспертов, приведут к удорожанию конечного продукта.

Как заявил представитель Национального кормового союза, наша страна импортирует до 90% кормовых добавок. В случае доначисления налогов часть производителей прекратит существование, а некоторые повысят цены.