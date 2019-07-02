Трамп угрожает Ирану и обещает вывести контингент из Афганистана

Дональд Трамп снова выступил с угрозами в адрес Ирана. Американский президент прокомментировал сообщения о том, что Тегеран превысил лимит низкообогащеного урана в 300 килограммов.

Ограничения были заложены в Совместном всеобъемлющем плане действий – СВПД, сообщает "Россия 24".

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США призывают международное сообщество оказать давление на Иран. Тегеран пошел на превышение лимита после выхода США из СВПД и неудачных переговоров с остальными участниками по противодействию американским санкциям.

"Нет, никаких сообщений для Ирана. Они определенно знают, что делают. И они знают, с чем играют, и я думаю, что они играют с огнем. Мне нечего сказать иранской стороне".

Сделал заявление Дональд Трамп и по поводу Афганистана. В интервью телеканалу Fox News американский президент сообщил, что военные США слишком долго находятся на территории Афганистана — более 17 лет. Трамп отметил, что американский военный контингент покинет страну, при этом оставит там мощную разведку. Все из-за того, что, по мнению американского лидера, Афганистан является своего рода лабораторией для террористов.