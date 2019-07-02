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2 июля 201906:09 Александра Суворова

Итоги заседания ОПЕК и их влияние на нефтерынок

Итоги заседания ОПЕК и их влияние на нефтерынок

Сегодня в Вене состоится заседание представителей нефтедобывающих стран в формате ОПЕК плюс. В повестке — проект хартии о бессрочном сотрудничестве организации и не входящих в неё стран. Кроме того, участникам сделки по сокращению добычи нефти предстоит согласовать продление соглашения еще на девять месяцев. В рамках ОПЕК об этом договорились накануне.

ОПЕК приняла решение продлить сделку по сокращению добычи нефти на девять месяцев. Причем все условия, которые были обозначены в декабре, сохраняются — это 1,2 млн баррелей в сутки. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что другие варианты, например, на год — не обсуждались. Глава ведомства также рассказал, каких результатов по сокращению достигли страны ОПЕК+ в мае.

А вот продлевать соглашение о сокращении добычи нефти или нет — ответ на этот вопрос в австрийской столице не поднимался. В Осаке на саммите G20 Владимир Путин сообщил, что Россия и Саудовская Аравия согласовали единую позицию по будущему сделки и выступят за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. Ведь самое главное сегодня — баланс спроса и предложения на рынке.

"В первом полугодии мы отлично сработали, и я уверен, что во втором полугодии результаты будут даже лучше. И я говорю со всей уверенностью, потому что министры тех стран, которые испытывали какие-то трудности с выполнением обязательств, заверили меня, что теперь они решат все проблемы и будут соблюдать договоренности", — заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих

Накануне министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что Тегеран не будет возражать против продления договоренностей. Правда, самой стране сделали исключение еще в декабре 2018 года из-за санкций США, с которыми столкнулась Исламская Республика.

"Нам важно экспортировать больше баррелей. А по поводу санкций наш лидер заявил предельно ясно: под давлением мы никаких переговоров вести не будем", — сказал он.

Но в ОПЕК никогда не бывает все гладко. Венесуэла против использования нефтяного рынка в качестве инструмента для нападения на экономику суверенных государств.

В понедельник ОПЕК принял решение, но этого недостаточно. Уже во вторник страны, не входящие в картель, присоединятся к обсуждению параметров сделки. Как показывает практика, обычно на этом этапе уже нет никаких разногласий.

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