США готовят новые пошлины для Европы на 4 миллиарда долларов. Торговое представительство Соединенных штатов предлагает добавить еще 89 категорий товаров из стран ЕС в список тех, что будут облагаться повышенными пошлинами.

Речь о продукции металлургической отрасли, удобрениях, некоторых сырах и макаронах, а также крепких спиртных напитках. Первый список товаров из Европы для повышения пошлин на 21 миллиард долларов США опубликовали в апреле. Вашингтон угрожает пустить его в дело, если ЕС и дальше продолжит субсидировать авиагиганта Airbus.

Ранее ВТО признала, что Соединенные Штаты нарушили принцип честной конкуренции, оказав поддержку авиахолдингу Airbus в размере 12 миллиардов долларов.