Новости Оборона и безопасность

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2 июля 201906:38

ВКС России выполнили успешный пуск новой ракеты ПРО

ВКС России выполнили успешный пуск новой ракеты ПРО

Воздушно-космические силы России выполнили испытательный пуск новой ракеты ПРО с полигона Сары-Шаган в Казахстане. Она успешно поразила условную цель.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, ракета подтвердила заложенные в проект характеристики. Условная цель уничтожена с заданной точностью. Система противоракетной обороны защищает нашу страну от ударов с воздуха и из космоса, сообщает телеканал "Россия 24".

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