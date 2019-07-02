ВКС России выполнили успешный пуск новой ракеты ПРО

Воздушно-космические силы России выполнили испытательный пуск новой ракеты ПРО с полигона Сары-Шаган в Казахстане. Она успешно поразила условную цель.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, ракета подтвердила заложенные в проект характеристики. Условная цель уничтожена с заданной точностью. Система противоракетной обороны защищает нашу страну от ударов с воздуха и из космоса, сообщает телеканал "Россия 24".