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Паводок 18 минут назад
Движение по мосту в Тулуне восстановлено
В Иркутской области открыто движение легкового транспорта через город Тулун. Ранее мост там был затоплен из-за наводнения.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на своей странице в Instagram сообщил, что после 14:00 по местному времени по мосту пойдет грузовой транспорт. Дорожные службы в круглосуточном режиме ведут ремонтные работы на размытых участках дороги.
Между тем уровень воды в реке Ия за последние 14 часов опустился на 94 сантиметра. По данным администрации Тулуна, сейчас он составляет 9,10 метра. Ранее вода поднималась на 13,5 метра, уточняет РИА Новости. Однако критическим является уровень в 7 метров.
Режим ЧС действует продолжает действовать в шести районах Иркутской области. Всего остаются подтопленными 4 тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах. Жертвами стихии стали 14 человек, судьба 13 остается неизвестной. Таковы официальные данные МЧС.
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