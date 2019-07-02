Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва на "Молодежной"

Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на станции московского метро "Молодежная", передает ТАСС.

Как пояснили в полиции, неизвестный сообщил об угрозе взрыва на станции "Молодежная". На месте работает полиция и оперативные службы. Ожидается прибытие кинолога.

Об эвакуации пассажиров не сообщается.