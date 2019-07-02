Медведев поддержал идею создания в Башкортостане особой экономической зоны

Премьер-министр РФ поддержал идею создания в Башкортостане особой экономической зоны. Накануне Дмитрий Медведе встретился с временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан Радием Хабировым. Руководитель региона сообщил премьеру о плане по созданию ОЭЗ и попросил у Медведева поддержки, передает ГТРК "Башкортостан".

Как рассказал Радий Хабиров, такую зону планируется создать в Ишимбайском районе, на стыке трех крупных городов с населением около 500 тысяч человек. Эта территория является газохимическим и промышленным центром республики. "Формирование здесь особой среды даст серьезный толчок для развития региона", — подчеркнул Хабиров.

"В первую очередь, принимая подобные решения, мы ориентируемся на создание новых рабочих мест и приток инвестиций. Не менее важен и социальный аспект — рост заработных плат и создание новых социальных объектов. Если все проект всем этим критериям соответствует, не вижу основания ее не поддержать. Теперь вы должны подготовить предложения окончательно", — заявил Медведев. В ходе встречи стороны также обсудили ряд вопросов по социально-экономическому развитию региона.