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2 июля 201909:30

"Севилья" заплатила 12,5 млн евро за форварда ПСВ де Йонга

sevillafc.es

Нападающий голландского ПСВ Люк де Йонг продолжит карьеру в чемпионате Испании, 28-летний форвард подписал соглашение с "Севильей", рассчитанное на четыре сезона – до 2023 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, клуб из Эйндховена выручил на продаже футболиста 12,5 миллиона евро.

Напомним, де Йонг, помимо ПСВ, выступал за мюнхенгладбахскую "Боруссию", английский "Ньюкасл" и голландский "Твенте". В минувшем сезоне в составе "красно-белой армии" Люк принял участие в 43 играх во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал 10 результативных передач.

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