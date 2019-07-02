Алтай собирает гуманитарную помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области. Инициатором акции стало региональное отделение "Единой России", сообщает ГТРК "Алтай".

Пострадавшим от сильнейшего паводка жителям, потерявшим жилье и имущество, необходимы самые разные вещи — одежда, обувь, средства личной гигиены, продукты, постельные принадлежности, посуда и многое другое. Как сказал представитель регионального исполкома партии "ЕР" Василий Морозов, жители Алтайского края из личного опыта знают, какие тяжелые последствия несет с собой наводнение.

Собирают гуманитарную помощь в двух пунктах приема в Барнауле: Ползунова, 26 и Ленина, 41. Как только посылок будет много, всё собранное отправится в Иркутскую область. Кроме того, скоро будут объявлены реквизиты счета для перечисления денежных средств.

По последним данным, пятьдесят пять населенных пунктов в регионе подтоплены. Жертвами стихии стали 14 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. Около двухсот остаются в больницах.