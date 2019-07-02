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Авиасообщение России и Чехии 1 час назад
Достигли паритета: Россия и Чехия взаимно ограничили авиарейсы, не договорившись о полетах над Сибирью
Ограничения полетов российских авиакомпаний в Чехию вызваны тем, что Москва и Прага не смогли согласовать условия транссибирского транзита для Czech Airlines на постоянной основе, рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник.
В настоящее время чешская авиакомпания выполняет полеты по транссибирским маршрутам на основе временных разрешений.
"Прага запросила переход на постоянные разрешения. В ответ российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, запросила преференций для своих перевозчиков", — рассказал собеседник агентства.
Однако договориться о взаимно интересных условиях сторонам не удалось, и в выдаче постоянного разрешения Czech Airlines было отказано.
"В ответ чешская сторона снизила число допусков под рейсы российских перевозчиков до формально паритетного принципа", — указал источник.
Ранее стало известно, что российские авиакомпании одна за другой отменяют рейсы в Чехию. В частности, 2 июля об отмене четырех рейсов в Прагу из шести сообщил "Аэрофлот". "Уральские авиалинии" также сообщили о приостановке полетов в Прагу. Авиакомпания "Победа" отменила все рейсы в Карловы Вары. Официальные ведомства ситуацию пока не комментируют.
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