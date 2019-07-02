Хоккейный "Адмирал" презентовал обновленный клубный логотип

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" из Владивостока презентовал обновленный логотип, под которым будет выступать в предстоящем сезоне-2019/20.

"Обновление логотипа продиктовано современными спортивными тенденциями, – сообщает пресс-служба дальневосточной команды. – обновленный логотип будет использоваться на игровой форме, фирменной атрибутике и прочих визуальных носителях. Он является символом новой успешной эпохи и олицетворяет желание клуба следовать современным тенденциям в спорте".

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Новая айдентика была разработана студией спортивного дизайна Quberten. Напомним, что управляющий партнер компании Михаил Антипин — автор первого логотипа клуба, «якоря». pic.twitter.com/7LGJ3Stibq — ХК Адмирал (@hcadmiral) 2 июля 2019 г.

"Адмирал" в минувшем сезоне с 51 очком занял 12-е место в восточной конференции, одержав 18 побед в 62 играх регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, ранее стало известно, что казанский футбольный клуб "Рубин" в пятый раз за семь лет сменил клубную эмблему.