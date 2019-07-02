Хочешь жениться? Посети психиатра

Молодоженов могут обязать посетить психиатра перед свадьбой. С такой инициативой к главе Минздрава Веронике Скворцовой обратился депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает текст News.ru.

По его мнению, это будет способствовать укреплению молодых семей, медицинскому просвещению населения, снижению насилия в семьях, а также станет эффективным методом профилактики разводов.

Петров напомнил об истории сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. По словам Петрова, мужчина, видимо, страдал "тяжелой формой психиатрического заболевания" и регулярно насиловал девочек.

"Не каждый случай, когда один из супругов подвержен психиатрическим или психологическим отклонениям, заканчивается трагедией. Но случаи насилия, издевательств, прессинга на фоне таких заболеваний нередки, — подчеркивает депутат.

Между тем количество людей с психическими заболеваниями растет год от года: в 1992 году число инвалидов по психическим расстройствам составляло 370 человек на 100 тысяч населения, а сейчас уже 720 человек.