Даниил Квят: гонку в Австрии команда провела хуже своих возможностей

Российский пилот итальянской команды Toro Rosso Даниил Квят подвел итоги гонки Гран-при Австрии, по итогам которой он занял 17-е место и проиграл партнеру по команде Алексу Албону две позиции.

"Я думаю, что весь уик-энд нашей машине не хватало скорости, – приводит слова Квята F1News.Ru. – Это один из тех уик-эндов, когда у команды не получается сработать эффективно, но самое главное, нам все испортила неудачная квалификация".

Помимо этого, россиянин сообщил, что у него не было темпа из-за проблем с нехваткой мощности: "Удалось произвести перезагрузку, переключив множество переключателей, и под конец гонки двигатель работал нормально. Но в целом команда провела гонку хуже своих возможностей".

Следующий этап Формулы-1 пройдет в Великобритании на легендарной трассе "Силверстоун", гонка состоится в воскресенье, 14 июля и начнется в 17:10 по московскому времени.

"В "Сильверстоуне" придется все начинать сначала, чтобы оставить в прошлом эти две неудачные гонки и в следующих Гран-При постараться в полной мере использовать потенциал машины", – подытожил Квят.