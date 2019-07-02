Россияне перестают верить астрологам и колдунам

Согласно результатам социологического исследования, россияне стали более скептически воспринимать предсказания судьбы. По данным ВЦИОМ, с 1990 года тех, кто не верит предсказателям судьбы, стало вдвое больше.

Более четверти века назад в способности предсказывать судьбу верили 43% сограждан, а сейчас их 31%.

По данным социологов, посещать колдунов и наводить порчу также стали меньше. Так, в 1990 году — 37% респондентов считали, что такое возможно, в 2015 году — 48% опрошенных, а в настоящее время — 31% .

По данным ВЦИОМ, с 1990 года почти втрое сократилось число сограждан, верящих в возможность избавиться от болезней посредством гипноза — цифра изменилась с 63% участников опроса до 22% респондентов.

Также значительно меньшим доверием у россиян стали пользоваться астрологи: в 2000 году их прогнозам и советам верили 31% сограждан, в настоящее время их вдвое меньше — 15%.

Опрос проводился 28 июня 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.