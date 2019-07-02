"Монако" выкупил у "Атлетико" права на Желсона Мартинша
Футбольный клуб "Монако" выкупил у мадридского "Атлетико" права на атакующего полузащитника Желсона Мартинша. Вингер подписал соглашение с монегасками, рассчитанное на пять лет – до июня 2024 года.
Подробности трансфера португальца не разглашаются. По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, испанский клуб выручил на продаже футболиста порядка 30 миллионов евро.
🖊🇵🇹 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de @GelsonMartins_. Prêté en janvier par l’Atlético Madrid, le milieu offensif s’est engagé pour 5 saisons. Il est désormais lié avec le Club jusqu’en juin 2024.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 1 июля 2019 г.
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Мартинш – уроженец Кабо-Верде, прошел через академию лиссабонского "Спортинга". Перешел в стан мадридской команды летом 2018 года за 22 миллиона евро.
В январе 2018 года Желсон на правах аренды стал игроком "Монако", в составе которого принял участие в 17 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативных передачи. Также на его счету 21 матч за сборную Португалии.
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