Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать

Существующая система видеофиксации нарушений на дороге является несовершенной, но органы власти не принимают мер по ее улучшению, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

"В ходе прокурорских проверок установлены многочисленные факты, когда такие системы работают с не отлаженным программным обеспечением. А места установки камер порой свидетельствуют о стремлении скорее заработать на штрафах, чем обеспечить безопасность на дорогах", — подчеркнул генпрокурор, передает "Интерфакс".

Он также указал, что не соблюдают законодательство и автоперевозчики, что тоже влияет на уровень аварийности. В частности, в рейсы выпускается неисправный транспорт, водители не проходят должный медосмотр, в автошколах программы обучения не соответствуют требованиям.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения, особо отметил, что видеокамеры на дорогах должны устанавливаться для снижения аварийности и сохранения жизни людей, а не для того, чтобы собирать штрафы.

На рассмотрение в Госдуму уже внесен законопроект, который призван урегулировать ситуацию с местами, где можно будет размещать видеокамеры для фиксации нарушений ПДД.