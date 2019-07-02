Годовалая девочка провалилась в открытый люк в Чувашии и почти не пострадала

В Чебоксарах маленькая девочка вышла из подъезда вслед за своей мамой и тут же угодила в открытый люк.

Инцидент произошел еще 14 июня. В тот день пострадавшую девочку возрастом год и десять месяцев госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму, однако вскоре выписали домой.

Спустя пару недель видео с моментом падения ребенка в открытый люк опубликовал Следственный комитет: его сотрудники сейчас анализируют действия работников Водоканала, не огородивших опасное место. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Осужденным по этой статье может грозить до двух лет лишения свободы.