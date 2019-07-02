В московском метро не работают автоматы по продаже билетов

В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов. О сбое сообщается на странице подземки в Twitter.

Пассажиров просят обращаться в кассы для покупки билетов или пополнять проездные билеты через Интернет​. Сотрудники метро делают все необходимое для скорейшего возобновления работы автоматов. Метрополитен приносит свои извинения за временные неудобства.

Аналогичный сбой в работе автоматов по продаже билетов произошел 13 июня.