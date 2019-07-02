"Пари Сен-Жермен" объявил о переход Пабло Сарабии из "Севильи"

Испанский полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия продолжит карьеру в чемпионате Франции, 27-летний уроженец Мадрида подписал соглашение с "Пари Сен-Жермен", рассчитанное на пять лет – до 2024 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, испанский клуб выручил на продаже футболиста порядка 18 миллионов евро.

Сарабия – воспитанник мадридского "Реала". Стал игроком "Севильи" летом 2016 года, перейдя из "Хетафе" за один миллион евро. В минувшем сезоне в составе "красно-белых" принял участие в 52 играх во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал 17 результативных передач.