В Чувашии после ДТП легковушка вылетела с трассы и перевернулась. Видео

Три человека, в том числе – 13-летний ребенок, получили травмы в результате аварии, произошедшей в минувший понедельник, 1 июля, в Чебоксарском районе Чувашии.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, 34-летняя женщина водитель, находившаяся за рулем автомобиля Datsun, столкнулась с ВАЗ-2110, который как раз начал поворачивать налево.

Судя по кадрам с камеры наблюдения, женщина слишком поздно заметила опасность, пыталась уклониться от столкновения, но все же врезалась в десятку уже на полосе встречного движения.

После этого Datsun вылетел в придорожный кювет и несколько раз перевернулся.

Правоохранители отметили, что водитель опрокинувшегося авто, и ее дочь, находившаяся в салоне транспортного средства, были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому полученные ими повреждения оказались сравнительно легкими.

Известно, что 21-летний мужчина, который также отделался незначительными травмами, не имел водительских прав.

Степень вины участников ДТП устанавливается.