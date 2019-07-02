В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова

После того, как горсовет Харькова поддержал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова, партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обжаловала это решение, а украинские националисты устроили жуткое "представление".

У здания горсовета они установили виселицы и повесили на них чучела депутатов, которые голосовали за это решение, а также возложили поминальные венки и цветы с их портретами.

Таким образом националисты хотели показать, что намерены и впредь бороться с коррупционерами и сторонниками создания в Харькове так называемой Харьковской народной республики, передает РИА Новости.

В полиции сообщили, что заявлений на проведение данной акции не подавалось, а участвовало в ней по разным данным от 30 до 50 человек.

Видео этого "представления" публикуют украинские СМИ.

У ХарковЁ «Нацкорпус» «повЁсив» депутатЁв, якЁ проголосували за повернення проспекту Григоренка ЁменЁ маршала Жукова pic.twitter.com/yZECedh5ha — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 1 июля 2019 г.

С 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Он запрещает советскую символику, в рамках закона "о декоммунизации" переименовываются населенные пункты и улицы, которые носили названия советских государственных деятелей и легендарных военачальников – героев Великой Отечественной войны.