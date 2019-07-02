Орехово-промысловые зоны исключили из программы "Дальневосточный гектар"
Уникальные забайкальские кедровники будут сохранены. Предложение региона об исключении орехово-промысловых зон из программы "Дальневосточный гектар" поддержали парламентарии ДФО. Об этом сообщает ГТРК "Чита".
"Это нас это очень важно. Нужно любыми средствами сохранить кедровик", — говорит житель села Урлук Михаил Леонов.
Жители Красночикойского района с призывом о помощи обратились к главе региона Александру Осипову около трех недель назад. Именно на этих заповедных землях края произрастают ценнейшие кедровые леса, которые дают забайкальцам их любимые кедровые орехи. Местные жители выразили беспокойство, что со стартом "Дальневосточного гектара" драгоценные участки земли могут достаться предпринимателям, и лесу может грозить исчезновение.
Ранее эту проблему уже поднимали депутаты Красночикойского района. В своем обращении они отметили, что потенциальное нарушение этих территорий получившими "дальневосточные гектары" гражданами может не только повлечь за собой социальные взрывы среди местного населения, но и создать угрозу нарушения лесов, имеющих важную природоохранную роль для буферной зоны Байкальской природной территории.
Обращение к врио губернатора Забайкальского края не осталось без ответа. Проблематику озвучили на федеральном уровне. После чего прозвучало предложение включении орехово-промысловых зон в список "запретных зон" для "Дальневосточного гектара". В итоге в рамках заседания парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" идею поддержали.
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