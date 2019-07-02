Россия и Чехия возобновили авиаперелеты до 7 июля

Чешские власти разрешили российским авиакомпаниям возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны, передает РИА Новости.

Как сообщили в Министерстве транспорта РФ, утром 2 июля 2019 года ведомством выдано разрешение на полеты Czech Airlines до 7 июля 2019 года​​​. Сразу после этого министерство транспорта Чешской республики запустило ответную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что во вторник авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты.

По данным источника, знакомого с ситуацией, ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавласти не смогли достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам.