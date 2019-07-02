Грубое обращение врача с мертвецки пьяным пациентом попало на видео

В Керчи прохожие увидели лежащего на улице мужчину и вызвали скорую. Бригада медиков приехала через час (по другим данным через два часа). Врач, обнаружив, что его пациент мертвецки пьян, довольно грубо, по мнению очевидцев, с ним обошелся: подносил к носу нашатырный спирт и хлопал его по щекам, стараясь узнать у невменяемого человека имя и возраст.

Возмущение неравнодушных свидетелей усилилось, когда они услышали от сотрудника скорой помощи обсценную лексику и неуважительное обращение на "ты".

Прохожие отругали врача, и мужчина в голубом халате, убедившись, что состояние бессвязно мычащего пациента не несет непосредственной угрозы его здоровью, ушел, огрызаясь на снимавших его на мобильные телефоны очевидцев.

"Хорошо, что он оказался пьяным. Он человек, и к нему должно быть должное отношение. И у пьяных бывает инсульт и инфаркт!" — написал один из свидетелей оказания скорой помощи значительно перебравшему человеку.

Официальные комментарии о конфликте прохожих с врачом не поступали.