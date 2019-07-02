В подмосковном супермаркете охранник задушил покупателя

В подмосковной Электростали сотруднику местного частного охранного предприятия предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего.

Конфликт между охранником одного из сетевых продуктовых магазинов и покупателем произошел вечером 22 июня.

Сотрудники супермаркета заподозрили мужчину в совершении им кражу и вызвали охранника.

Для выяснения обстоятельств его проводили в подсобное помещение. Там мужчина стал вести себя агрессивно, между ним и охранником начался словесный конфликт, переросший в драку.

В какой-то момент они оба упали на пол, и во время драки подозревавшийся в краже перестал подавать признаки жизни.

По данным судмедэкспертизы смерть потерпевшего наступила от сдавливания органов шеи, сообщает региональное управление СК РФ.

Охранник заключен под стражу, следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.