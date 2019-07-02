Рафаэль Бенитес возглавил китайский "Далянь Ифан"

Рафаэль Бенитес во вторник, 2 июля назначен главным тренером китайского клуба "Далянь Ифан". Испанский специалист подписал соглашение с "синими ястребами", подробности которого не разглашаются.

Последним местом работы 59-летнего наставника был английский "Ньюкасл Юнайтед", который он возглавил в марте 2016 года и покинул в июне 2019-го. Под его руководством "сороки" одержали 62 победы, 30 раз сыграли вничью и потерпели 54 поражения.

Напомним, "Далянь Ифан" после 15 туров с 17 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Китая.