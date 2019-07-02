Выжившему участнику банды ГТА добавили 20 лет к пожизненному

Московский областной суд вынес приговор Хазратхону Додохонову — единственному выжившему после попытки побега участнику банды ГТА. За попытку побега из-под стражи и нападение на конвоиров судья назначил ему наказание в виде 20 лет колонии особого режима. С учетом того, что ранее Додохонов уже получил пожизненный срок за участие в группировке, нападавшей на водителей в Подмосковье, суд окончательно назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, передает ТАСС.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск одного из потерпевших по делу — экс-сотрудника Росгвадии Михаила Фортушняка, взыскав в его пользу с Додохонова 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сам Додохонов свое участие в попытке побега не признал.

Так называемая банда ГТА орудовала на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах. Они совершили 16 разбойных нападений и убили 17 человек. Пятеро были ранены.

В августе 2017 в ходе судебного процесса Додохонов и еще четыре бандита напали на конвоиров, похитили их оружие и открыли огонь по полицейским и сотрудникам Росгвардии. Трое сотрудников правоохранительных органов были ранены. Из попытавшихся сбежать преступников выжил только Додохонов.

В августе 2018 года Хазратхон Додохонов, а также другие участники преступной группировки Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов были приговорены к пожизненному заключению, Зафарджон Гулямов получил 20 лет колонии.