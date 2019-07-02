Уровень воды в Канске опустился до 3,45 метра

Уровень воды в Канске в Красноярском крае опустился до 3,45 метра. Как поясняет администрация города, это ниже критической отметки, после которой начинается подтопление. Ранее вода в реке Кан поднималась на 4,41 метра.

Из-за ливней в реке Кан и ее притоках произошел подъем воды. В результате было затоплено 79 придомовых территорий и 140 дачных участков, передает ТАСС. В Канске был введен режим ЧС.



Глава Канска Андрей Береснев сообщил, что спасатели обходят все подтопленные дома, и работают с каждым, у кого пострадали дома и участки. В администрации города создан оперативный штаб. По данным МЧС, ситуация нормализуется до конца недели.

Между тем губернатор Красноярского края Александр Усс резко ответил местной жительнице, которая спросила его о том, видел ли губернатор дорогу и пришлют ли за жителями вертолеты.

"Что вы хотите сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть. Мы дорогу видели", — ответил Усс.

Самое сильное наводнение в Канске произошло летом 1960 года. Тогда вода поднялась на 5,62 метра, в результате затопило две трети левобережной территории Канска.