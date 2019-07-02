Павел Колобков: не сомневаюсь, Екатеринбург проведет Универсиаду на высшем уровне

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал решение Международной федерации университетского спорта провести Всемирную летнюю Универсиаду 2023 года в Екатеринбурге.

"Екатеринбург представил действительно сильную заявку, – приводит слова Колобкова ТАСС. – Для проведения соревнований будут задействованы 28 объектов, при этом часть из них – наследие чемпионата мира по футболу".

Помимо этого, Колобков заявил, что не сомневается в том, что Игры в Екатеринбурге пройдут на высшем уровне, и это станет доказательством того, что спорт для россиян – это норма жизни.

Напомним, ранее Россия трижды принимала Универсиаду – в 2013 году летние Игры прошли в Казани, а в 1973 году – в Москве, в 2019 году в Красноярске прошли зимние Игры.