Под Воронежем чудом выжил мужчина, упавший в мазутную реку

В Павловске Воронежской области мужчина упал в мазутную реку и чудом остался жив. Когда пострадавшего достали, он был весь в битумной "оболочке".

Пострадавшего госпитализировали в райбольницу, ему поставили капельницу, состояние мужчины стало лучше.

Врачам пришлось немало потрудиться, чтобы отчистить пострадавшего от мазута, сообщают "Вести Воронеж".

Местные журналисты сообщают, что он подрабатывал в дорожной организации, но пока точной информации о том, как мужчина попал в мазутную реку, нет.

Битумная река появилась в районе Павловска год назад, когда здесь закрылся принадлежащий дорожникам асфальтобетонный завод.

Тогда оставшийся битум засыпали отходами производства. Теперь мазутная река в прямом смысле течет в направлении Павловского мехлесхоза, образуя по пути целые озера из битума, о чем не раз сообщали местные журналисты, однако пока эта проблема не решена.